Манчестер Сити прилетит на игру с Шахтером уже в воскресенье и заказал 100 кг. льда на матч

Игра Лиги чемпионов в Харькове состоится во вторник, 23 октября.

Во вторник в Харькове на ОСК "Металлист" состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором донецкий "Шахтер" сыграет против "Манчестер Сити".

Накануне английский клуб предоставил райдер на матч, сообщили УНИАН в ФК Шахтер.

Команды сыграют в традиционных цветах - горняки в оранжево-черных футболках, "Сити" - в светло-голубой форме.

Вместе с тем, райдер команды из Манчестера был весьма оригинальным. Так, команда прибудет в Харьков более чем за двое суток до игры - в воскресенье вечером. Основная команда поселится в гальф-клубе Superior Golf & Spa Resort, юношеская команда (U-21) - в Ovis Hotel, а официальная делегация клуба - в Kharkiv Palace.

За день до игры состоится традиционная пресс-конференция, а затем открытая тренировка команды из Манчестера на ОСК "Металлист". Кстати, "Шахтер" проведет в Харькове только пресс-конференцию, тренировка пройдет на загородной базе в Святошино (Киев) в понедельник утром.

На тренировку "Манчестер Сити" заказал 60 кг. льда в кубиках, а вот на игру - сразу 100 кг. Кроме этого традиционные чай, кофе и бутилированная вода без газа. А вот после матча игроки команды, кроме традиционных фруктов, будут есть орешки. В клубе для своих футболистов заказали 40 пачек по 30 грамм каждая.

Наконец, улетит из Харькова в Манчестер комада не в ночь после игры, а на следующий день, 24 октября, после полудня.

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Манчестер Сити" состоится 23 октбря. Начало игры - в 22.00.