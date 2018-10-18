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В киевском ЦУМе пройдет автограф-сессия игрока "Шахтера" Тайсона

17:20, 18 октября 2018
Футбол
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Тайсон проведет автограф-сессию для болельщиков в киевском ЦУМе / shakhtar.com

Встреча состоится в киевском ЦУМе в последние дни работы фотовыставки, посвященной истории выступлений «Шахтера» в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт горняков.

Начало автограф-сессии в 16:00.

Напомним, в сентябре прошло аналогичное мероприятие с участием Марлоса. 11-й номер «горняков» более полутора часов подписывал открытки и фотографировался с болельщиками.

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Теги: #УПЛ#ФК Шахтер#Тайсон Шахтер ЛЧ