В киевском ЦУМе пройдет автограф-сессия игрока "Шахтера" Тайсона

Сессия пройдет в воскресенье, 21 октября.

21 октября пройдет автограф-сессия капитана «горняков» Тайсона

Встреча состоится в киевском ЦУМе в последние дни работы фотовыставки, посвященной истории выступлений «Шахтера» в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт горняков.

Начало автограф-сессии в 16:00.

Напомним, в сентябре прошло аналогичное мероприятие с участием Марлоса. 11-й номер «горняков» более полутора часов подписывал открытки и фотографировался с болельщиками.