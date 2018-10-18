В киевском ЦУМе пройдет автограф-сессия игрока "Шахтера" Тайсона
17:20, 18 октября 2018Футбол
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Сессия пройдет в воскресенье, 21 октября.
Тайсон проведет автограф-сессию для болельщиков в киевском ЦУМе / shakhtar.com
21 октября пройдет автограф-сессия капитана «горняков» Тайсона
Встреча состоится в киевском ЦУМе в последние дни работы фотовыставки, посвященной истории выступлений «Шахтера» в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт горняков.
Начало автограф-сессии в 16:00.
Напомним, в сентябре прошло аналогичное мероприятие с участием Марлоса. 11-й номер «горняков» более полутора часов подписывал открытки и фотографировался с болельщиками.
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