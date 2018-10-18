Перед матчем Шахтера состоится розыгрыш вратарских перчаток с автографом Андрея Пятова

Донецкая команда в пятницу проведет матч с черниговской Десной.

19 октября в Харькове «Шахтер» в поединке 12-го тура УПЛ встретится с черниговской «Десной».

Стартовый свисток на ОСК «Металлист» прозвучит в 19:00. Стоимость билетов – от 20 гривен, сообщается на официальном сайте горняков.

Уже традиционно в день матча на стадионе будет организован Shakhtar Fan Fest. Болельщиков в секторах 20–29 ждут развлекательная программа (ведущий, диджеи и аниматоры), футбольные аттракционы, детская площадка, фотозона, а также новинка – Cyber Zone FIFA 19. Начало фестиваля – в 17:30.

Владельцам абонементов подготовлен приятный бонус – розыгрыш вратарских перчаток с автографом Андрея Пятова, которому предстоит провести 400-й поединок за «Шахтер».

Приобрести билеты можно:

- в кассах стадиона (ежедневно с 10:00 до 19:00);

- на shakhtar.com;

- в мобильном приложении Shakhtar Tickets;

- на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua, payhub.com.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и tickets.ua (билеты распечатать самостоятельно и взять с собой);

- в розничной торговой сети Харькова.

Стоимость:

Standard: 20, 50, 70, 90, 120 и 150 гривен;

SkyUp Сlub (без пакета гостеприимства): 200 гривен;

Club 1936 (снек-меню): 500 гривен;

Roof Club (с пакетом гостеприимства): 1 000 гривен;

Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства): 1 500 гривен;

Sky Box: 2 000 и 2 500 гривен.

Студентам в кассах ОСК «Металлист» предоставляется скидка 30% на билеты категории Standard, детям – 50% в «Семейный сектор».