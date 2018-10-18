Российский клуб отстранен от участия в еврокубках

Казанский "Рубин" наказан за нарушения правил финансового фэйр-плей.

Судебная палата УЕФА вынесла решение отстранить российский «Рубин» (Казань) от выступления в еврокубках.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Казанский клуб будет исключен из еврокубкового турнира в случае, если пробьется в него по результатам в чемпионате России в течение двух ближайших сезонов.

Такое решение принято арбитражной палатой инстанции УЕФА по финансовому контролю за то, что «Рубин» нарушил условия мирового соглашения по поводу соблюдения правил финансового фэйр-плей.

У «Рубина» остается право обжаловать этот вердикт в Спортивном суде Лозанны (CAS).

Как сообщал УНИАН, УЕФА одобрил создание третьего еврокубкового турнира начиная с сезона-2021/22.