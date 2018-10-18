Российский клуб отстранен от участия в еврокубках
14:21, 18 октября 2018Футбол
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Казанский "Рубин" наказан за нарушения правил финансового фэйр-плей.
REUTERS
Судебная палата УЕФА вынесла решение отстранить российский «Рубин» (Казань) от выступления в еврокубках.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Казанский клуб будет исключен из еврокубкового турнира в случае, если пробьется в него по результатам в чемпионате России в течение двух ближайших сезонов.
Такое решение принято арбитражной палатой инстанции УЕФА по финансовому контролю за то, что «Рубин» нарушил условия мирового соглашения по поводу соблюдения правил финансового фэйр-плей.
У «Рубина» остается право обжаловать этот вердикт в Спортивном суде Лозанны (CAS).
Как сообщал УНИАН, УЕФА одобрил создание третьего еврокубкового турнира начиная с сезона-2021/22.
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