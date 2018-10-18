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Гендиректор Зари заявил, что не пустит геев в команду

13:03, 18 октября 2018
Футбол
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Сергей Рафаилов / dynamo.kiev.ua

Генеральный директор луганской "Зари" Сергей Рафаилов заявил, что не допустит появления в его команде геев. Об этом он сказал в эфире программы "Футбольный на голову".

"Я не допущу, чтобы они сюда попали. Это для меня неприемлемо, однозначно", - сказал Рафаилов.

Стоит отметить, что в 2016 году после матча Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" - "Заря" Рафаилов заявил, что ему не понравился Манчестер, потому что там на улицах целуются мужчины и посоветовал украинцам задуматься, нужна ли им евроинтеграция.

Заявление вызвало резонанс в Великобритании - слова Рафаилова процитировали многие британские СМИ.

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Теги: #геи#Заря Луганск