Гендиректор Зари заявил, что не пустит геев в команду
13:03, 18 октября 2018Футбол
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В 2016 году после матча Лиги Европы Сергей Рафаилов сказал, что ему не понравился Манчестер, потому что там на улицах целуются мужчины.
Сергей Рафаилов / dynamo.kiev.ua
Генеральный директор луганской "Зари" Сергей Рафаилов заявил, что не допустит появления в его команде геев. Об этом он сказал в эфире программы "Футбольный на голову".
"Я не допущу, чтобы они сюда попали. Это для меня неприемлемо, однозначно", - сказал Рафаилов.
Стоит отметить, что в 2016 году после матча Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" - "Заря" Рафаилов заявил, что ему не понравился Манчестер, потому что там на улицах целуются мужчины и посоветовал украинцам задуматься, нужна ли им евроинтеграция.
Заявление вызвало резонанс в Великобритании - слова Рафаилова процитировали многие британские СМИ.
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