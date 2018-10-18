Гендиректор Зари заявил, что не пустит геев в команду

В 2016 году после матча Лиги Европы Сергей Рафаилов сказал, что ему не понравился Манчестер, потому что там на улицах целуются мужчины.

Генеральный директор луганской "Зари" Сергей Рафаилов заявил, что не допустит появления в его команде геев. Об этом он сказал в эфире программы "Футбольный на голову".

"Я не допущу, чтобы они сюда попали. Это для меня неприемлемо, однозначно", - сказал Рафаилов.

Стоит отметить, что в 2016 году после матча Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" - "Заря" Рафаилов заявил, что ему не понравился Манчестер, потому что там на улицах целуются мужчины и посоветовал украинцам задуматься, нужна ли им евроинтеграция.

Заявление вызвало резонанс в Великобритании - слова Рафаилова процитировали многие британские СМИ.