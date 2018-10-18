ФФУ выразила готовность сыграть с Россией в финале плей-офф Лиги наций

В случае финального матча Украина - Россия местом проведения будет нейтральное поле, заявили в ФФУ.

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Федерация футбола Украины прокомментировала возможность проведения поединка со сборной России в Лиге наций.

По словам генерального секретаря ФФУ Юрия Записоцкого, матч между сборными Украины и России может произойти не раньше финала плей-офф квалификации на чемпионат Европы-2020. Впрочем, Записоцкий вообще сомневается в том, что россияне туда попадут.

"По этому поводу уже несколько лет действует специальное решение УЕФА - максимально разводить на всех этапах соревнований как клубы, так и сборные Украины и России. Это же решение действует и здесь, поэтому в случае попадания в плей-офф своей лиги мы с Россией будем разведены в полуфиналах и встретимся только в финале. Если же судьба сведет нас в финале плей-офф, что ж - хорошо, сыграем в финале.

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Конечно, важный вопрос - где будет сыгран этот матч? Тут сам факт возможной поездки в Россию будет предметом большой дискуссии... Пока же могу высказать свою личную точку зрения - это вряд ли вообще допустимо. В случае финального матча УЕФА, возможно, предложит вариант нейтрального поля. Но пока это все достаточно условно. Сейчас лично у меня нет уверенности даже в том, что наши потенциальные оппоненты в данном вопросе дойдут до финала плей-офф", - цитирует слова Записоцкого obozrevatel.com.

Напомним, что сборная Украины одолела Чехию и досрочно оформила выход в элиту европейского футбола, обеспечив себе первое место в группе Лиги наций. Что касается россиян, то после трех туров в их активе 7 очков и первая позиция.

Игра Украина - Россия может состояться только в том случае, если обе команды не пробьются на континентальное первенство через обычную квалификацию.