В столице прощаются с легендой Динамо Олегом Базилевичем (видео)

Похоронят выдающегося футбольного специалиста на Байковом кладбище.

Сегодня в Киеве прощаются с легендарным футболистом и тренером "Динамо" Олегом Базилевичем, чье сердце остановилось во вторник, 16 октября.

В 1961 году киевское "Динамо", на острие атаки которого играл яркий форвард Олег Базилевич, первым из немосковских команд завоевало золото чемпионата СССР.

В 1974 году Базилевич составил легендарный тренерский тандем с Валерием Лобановским. Вместе они разработали систему подготовки футболистов, ставшую революционной в развитии футбола. В 1975-м "Динамо" под руководством Лобановского и Базилевича выиграло Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА, обыграв немецкую "Баварию".

В последние годы Олег Базилевич боролся с болезнью Паркинсона. Гражданская панихида и прощание с Олегом Петровичем Базилевичем проходит сегодня утром на НСК "Олимпийский". Похоронят выдающегося футбольного специалиста на Байковом кладбище.