Экс-наставник Арсенала Венгер анонсировал свое возвращение в футбол

68-летний француз отметил, что возобновит работу в начале 2019 года.

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что вернется к тренерской деятельности.

Французский специалист рассказал в интервью Sport Bild, что возобновит работу в начале следующего года.

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«Думаю, я вернусь 1 января. Пока не знаю, куда. Я отлично отдохнул и готов к работе. Я не уверен на 100%, что буду работать в клубе. У меня есть предложения от футбольных федераций и национальных команд, есть вариант с Японией. Благодаря 22 годам в «Арсенале» у меня есть разный опыт. Предложения поступают из разных точек мира».

Венгер уже работал в Японии с 1995-го по 1996 годы, тренируя клуб «Нагоя Грампус».

В СМИ также сообщали, что есть вероятность назначения Венгера спортивным директором "ПСЖ".