На матч Лиги чемпионов Шахтер - Манчестер Сити осталось в продаже всего 5 тысяч билетов

Болельщики в Харькове проявляют большой интерес к матчу английского и украинского грандов.

За 6 дней до суперматча с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов в продаже остается всего 5 тысяч билетов.

Билеты, в том числе на центральные места в SkyUp Club, еще доступны, сообщается в официальном Twiiter Фк "Шахтер".

Заветные билеты можно приобрести онлайн, а также в кассах ОСК "Металлист" в Харькове.

Как сообщал УНИАН, матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер - Манчестер Сити состоится во вторник, 23 октября, на ОСК "Металлист" в Харькове. Начало игры в 22:00.