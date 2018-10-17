На матч Лиги чемпионов Шахтер - Манчестер Сити осталось в продаже всего 5 тысяч билетов
14:58, 17 октября 2018Футбол
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Болельщики в Харькове проявляют большой интерес к матчу английского и украинского грандов.
На матч Шахтер - Манчестер Сити можно еще купить билеты всех ценовых категорий / shakhtar.com
За 6 дней до суперматча с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов в продаже остается всего 5 тысяч билетов.
Билеты, в том числе на центральные места в SkyUp Club, еще доступны, сообщается в официальном Twiiter Фк "Шахтер".
Заветные билеты можно приобрести онлайн, а также в кассах ОСК "Металлист" в Харькове.
Как сообщал УНИАН, матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер - Манчестер Сити состоится во вторник, 23 октября, на ОСК "Металлист" в Харькове. Начало игры в 22:00.
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