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На матч Лиги чемпионов Шахтер - Манчестер Сити осталось в продаже всего 5 тысяч билетов

14:58, 17 октября 2018
Футбол
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На матч Шахтер - Манчестер Сити можно еще купить билеты всех ценовых категорий / shakhtar.com

Билеты, в том числе на центральные места в SkyUp Club, еще доступны, сообщается в официальном Twiiter Фк "Шахтер".

Заветные билеты можно приобрести онлайн, а также в кассах ОСК "Металлист" в Харькове.

Как сообщал УНИАН, матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер - Манчестер Сити состоится во вторник, 23 октября, на ОСК "Металлист" в Харькове. Начало игры в 22:00.

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Теги: #УЕФА#Лига чемпионов#ФК Шахтер#билеты на Лигу чемпионов