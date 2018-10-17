Сборная Украины будет во второй корзине при жеребьевке отбора Евро-2020

Жеребьевка отбора Евро-2020 состоится 2-го декабря.

Накануне сборная Украины выиграла свою группу В1 Лиги наций и обеспечила себе место во второй корзине во время предстоящей жеребьевки отборочного турнира Евро-2020.

Состав корзин при жеребьевке определяется по итогам Лиги наций, сообщает Sport.ua.

В первую корзину попадут 10 лучших команд Дивизиона A, а во вторую - среди прочих, победители своих Дивизионов B, в том числе и Украина. Вместе с нашей сборной во второй корзине точно будут Уэльс, Босния и Россия.

Всего во второй корзине будет 10 команд - две худшие из Дивизиона A и восемь лучших из Дивизиона B.

Не исключено, что во вторую корзину в итоге опустится Германия, которая крайне неудачно проводит последние матчи. Окончательное распределение по корзинам состоится в ноябре после завершения текущего группового этапа Лиги наций.

Жеребьевка отбора Евро-2020 состоится 2-го декабря.