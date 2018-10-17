Лидер сборной Украины Ярмоленко перешел на украинский после вопроса журналиста

Футболист пояснил, что не имеет никакого значения то, на каком языке он общается.

Игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко с явным раздражением прокомментировал вопрос от журналиста после матча Лиги наций УЕФА Украина - Чехия.

На просьбу, ответить на призыв в адрес игрока со стороны одного из журналистов о том, чтобы он давал интервью на украинском языке, футболист заметил, что не имеет никакого значения, на каком языке он общается, сообщает Динамо от Шурика.

Также игрок плавно перешел на украинский, показав, что у него нет никаких проблем в общении на двух языках:

"Послушайте, каждый должен разговаривать на том языке, на котором он хочет разговаривать. Я можу спілкуватися з вами українською мовою, можу — російською. Головне для меня не це, а те, що знаходиться у серці. Важливо, щоб кожен любив свою країну у сердці, а не говорив ті чи інші речі на камеру. Я люблю Україну всім сердцем, и мені байдуже, хто і що говорить про мене та про те, на якій я мові спілкуюсь", - отметил Ярмоленко.

Как сообщал УНИАН, матч Украина - Чехия завершился со счетом 1:0. Таким образом, сборная Украины досрочно выиграла групповой турнир и вышла в высший дивизион турнира - Лигу А, где представлены 12 сильнейших команд Европы.