Сборная Украины: три победы и вхождение в элиту

Сборная Украины провела очередной цикл матчей. Главным итогом октябрьской «спарки» стало попадание в элиту Лиги наций – компанию 12 сильнейших команд Европы. Кроме того, победа в групповом турнире Лиги наций важна еще со стратегической точки зрения. Кто знает, как закрутится ситуация в турнирной таблице отборочного турнира Евро-2020 для команды Андрея Шевченко… Да и вообще, какой будет эта группа.

Теперь же, у команды появился лишний шанс пробиться на юбилейный чемпионат Европы, проводящийся в год 60-летия первого Евро. И, несмотря на результаты основного отборочного турнира, у сборной Украины появился «запасной путь».

Октябрьский сбор команда Андрея Шевченко начала с товарищеского матча против сборной Италии, который проходил в Генуе. Пожалуй, это был наш самый сильный соперник в 2018 году. При этом Скуадра Адзурра переживает не самые успешные времена. О ее непопадании на ЧМ-2018 сказано и написано очень много. К этому можно добавить, что, перед встречей с Украиной, итальянцы добыли всего одну победу в девяти последних матчах. Да и ту — над Саудовской Аравией.

Если верить итальянской прессе, против Украины итальянцы провели свой самый сильный матч под руководством Роберто Манчини. Особенно хозяевам удался первый тайм, в котором они подавили гостей своим непрекращающимся прессингом. Однако во втором тайме ситуация изменилась. И здесь неплохо было бы разобраться: то ли это итальянцы слегка ослабили хватку, то ли украинцы прибавили вследствие корректив, внесенных в перерыве. В любом случае, Украина заслуженно отыгралась и была близка к тому, чтобы вырвать победу. Если бы это случилось, уместен был бы разговор о несправедливости результата. А так мы имеем ничью, которая, в сочетании с неплохой игрой в одном из таймов, вполне устроила Андрея Шевченко.

После возвращения из Италии у тренерского штаба сборной Украины была почти неделя на подготовку к игре против Чехии. Соперник после сентябрьского провала (поражения от Украины и России с общей разницей 2-6) сменил главного тренера. Команду возглавил Ярослав Шилгавы, ранее работавший с ведущими клубными командами страны – Слован (Либерец), пражскими Дуклой и Славией. Как водится, с приходом нового наставника команда воспряла духом и на эмоциях выиграла первый матч. В субботу Чехия нанесла поражение словакам (2:1), причем сделала это на поле соперника. Таким образом, чехи отправлялись в Харьков только за победой. Любой другой результат досрочно гарантировал первое место сборной Украины.

Андрей Шевченко решил не трогать тот состав, который несколькими днями ранее играл против итальянцев. Произошло всего два изменения, но они были вполне ожидаемыми. На место Сергея Сидорчука вышел Тарас Степаненко, а вместо Александра Зинченко сыграл Андрей Ярмоленко.

В неизменном составе оба матча провела оборона. Александр Караваев и Николай Матвиенко на флангах, Ярослав Ракицкий и Никита Бурда в центре. Похоже, Шевченко устраивает, как играет Караваев на правом фланге защиты. В Заре Караваев чаще всего играет на атаку, но в сборной у капитана Зари другая позиция. И это при том, что Пауло Фонсека в новом сезоне использовал на этом месте уже троих игроков — Данченко, Бутко и Матвиенко. И всех их, с той или иной регулярностью, Шевченко привлекает в сборную. А играет все-равно Караваев…

Никаких сюрпризов мы не увидели в середине поля. Здесь Шевченко применил ротацию, однако главенствующая позиция Руслана Малиновского сомнений больше не вызывает. Теперь с уверенностью можно говорить, что Руслан на ведущих позициях не только в своем клубе, но и в национальной сборной. Два гола в двух октябрьских матчах — это дорогого стоит. Несомненно, Малиновский проводит лучший сезон в своей карьере. И если так пойдет и дальше, надолго в Генке он не задержится.

На позиции форварда у Шевченко не было альтернативы Роману Яремчуку. Эта позиция по-прежнему остается проблемной. Ясное дело, что Яремчук — фигура далеко не идеальная, но никого лучше на сегодняшний день нет. Сказать, что Яремчук выпадает из ансамбля командных действий, нельзя - этого нет. Более того, в последних матчах у него было немало моментов, что характеризует форварда с положительной стороны. Вот только реализация пока хромает. Точнее, пока она у Яремчука равна нулю. Впрочем, Шевченко пока всячески поддерживает своего форварда, дает его игре исключительно положительные оценки и продолжает в него верить. Ничего другого ему не остается. Селезнев, Кравец, Беседин и даже Кулач, экстренно вызванный в сборную перед игрой с Чехией, пока Яремчуку проигрывают.

Теперь немного о самой игре. Это был тот самый случай, когда во главу угла был поставлен результат. И сборная Украины его добилась. Не без проблем, не без труда, но все-таки добилась. И при этом не отказывалась от той игры, которую упорно навязывает команде тренерский штаб Андрея Шевченко. Нужно признать, что против соперников уровня Чехии и Словакии этот футбол работает. Но весной, когда стартует отборочный турнир Евро-2020, соперники у нас будут посильнее. По крайней мере, один из них.

Победа в своей группе Лиги наций дарит Украине дополнительный шанс в борьбе за путевку на Евро-2020. Если в отборочном турнире мы не сможем занять первое или второе место, весной 2020 года примем участие в так называемом финале четырех из двух полуфиналов и финала, победителю которого и достанется счастливый билет.

Впрочем, Андрей Шевченко надеется, что пробиться на Евро получится уже в 2019 году, и плей-офф Лиги наций нам для этого не понадобится. Тем не менее, для психологической уверенности и некой раскрепощенности, наличие запасного шанса нашей команде не помешает.

А пока что выдаем очередную порцию комплиментов сборной Украины и напоминаем, что в ноябре у нее еще два матча. Скорее всего, в них мы увидим эксперименты, слегка непривычный состав и тактические новинки от Андрея Шевченко. Сначала Украина на выезде сыграет со словаками, которые, после поражения от чехов, тоже сменили наставника. А затем — товарищеская игра с Турцией, которая состоится в Днепре. Той самой Турцией, которую продолжает тренировать Мирча Луческу.

Кирилл Стадниченко