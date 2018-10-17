Сборная Украины обыграла Чехию и вышла в элитный дивизион Лиги наций (фоторепортаж)

Украинцы в следующем цикле будут выступать в Дивизионе А.

Сборная Украины обыграла команду Чехии в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА в Харькове на ОСК "Металлист".

Как сообщал УНИАН, матч завершился со счетом 1:0, а единственный гол в этом матче шикарным ударом с дальней дистанции забил Руслан Малиновский.

Таким образом, сборная Украины выиграла три матча из трех, набрала максимально возможные 9 очков и досрочно выиграла турнир Группы В1. Теперь, в следующим цикле, сборная Украины перейдет в элитный дивизион А. Там играют 12 сильнейших команд Европы, распределенные на 4 группы по 3 сборные.

Команда Андрея Шевченко стала первой, кто вышла в элитный дивизион. А в шаге от повышения в классе остаются команды России и Боснии. Однозначно покинет элитный дивизион по итогам нынешнего турнира команда Исландии, а явными кандидатами "на вылет" являются сборные Польши, Хорватии и Германии.