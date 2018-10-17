Шевченко после победы в группе Лиги наций: команда растет, будем продолжать в том же духе

Наставник "сине-желтых" прокомментировал победу над Чехией в Харькове.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил игру команды против Чехии. При этом наставник отметил, что хотел, чтобы игроки быстрее поставили точку в матче.

«Понравилось то, что команда контролировала ход игры. Были моменты, когда было тяжело, соперник сбалансированно играл. У чехов было несколько моментов в первом тайме после индивидуальных ошибок, мы предупреждали об этом», — цитирует слова наставника сине-желтых "Трибуна", ссылаясь на Футбол 1.

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«В целом я доволен игрой. Хотелось бы в таких моментах заканчивать игру чуть быстрее. Были моменты, когда мы могли забивать. Доволен Яремчуком. Он на правильном пути. Он переживает, что не забивает, но это не проблема. Главное, что у него есть моменты, он делает большой объем работы. Команда растет. Будем надеяться, что продолжим в том же духе».

Украина вышла в финальную стадию Лиги наций благодаря тому, что заняла первое место в группе.

16 ноября команда Андрея Шевченко сыграет против Словакии последний матч в Лиге наций.