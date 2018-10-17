Дубль Гризманна принес сборной Франции победу над Германией в Лиге наций (результаты всех матчей)

Немцы занимают последнее, третье место в своей группе.

В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Франции принимала сборную Германии. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу чемпионов мира-2018.

На 14-й минуте Тони Кроос реализовал пенальти в ворота хозяев, открыв счет. Антуан Гризманн на 62-й минуте отквитал один мяч, а на 80-й форвард "Атлетико" реализовал 11-метровый, и этот гол оказался решающим. 2:1

Сборная Франции, набрав 7 очков, возглавляет группу 1 лиги А. Немецкая команда - на 3-м месте, сборная Голландии - на втором.

Как сообщал УНИАН, сборная Украины добыла третью победу в турнире в трех матчах, обыграв Чехию - 1:0.

Лига наций

16 октября

Франция - Германия - 2:1

Украина - Чехия - 1:0

Латвия - Грузия - 0:3

Ирландия - Уэльс - 0:1

Гибралтар - Лихтенштейн - 2:1

Норвегия - Болгария - 1:0

Словения - Кипр - 1:1

Армения - Македония - 4:0

Казахстан - Андорра - 4:0