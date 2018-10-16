Сборная Украины обыграла Чехию и досрочно выиграла групповой турнир Лиги наций

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

В Харькове на ОСК "Металлист" завершился матч 3-го тура группового этапа Лига наций УЕФА, в котором сборная Украины принимала команду Чехии.

Игра завершилась со счетом1:0 в пользу хозяев поля, сообщает официальный сайт соревнований.

Судьба матча была решена в концовке первого тайма. Украины владели игрой с самого начала игры и в концовке тайма сумела реализовать свое преимущество в результат на табло. На 43-й минуте после поперечной передачи от Караваева с правого фланга Яремчук сделал скидку на Малиновского, который метров с 23-х положил мяч точно в правый от себя угол ворот соперника - 1:0.

После перерыва украинцы спокойно удерживали свое преимущество, проявили завидное хладнокровие в защите, имели ряд моментов в атаке, но матч, в итоге, так и завершился минимальным преимуществом команды Андрея Шевченко.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом матча.

Таким образом, сборная Украины набрала 9 очков, досрочно стала победителем Группы В1 Лиги наций УЕФА и в следующем цикле соревнований перейдет в компанию сильнейших команд Европы - Дивизион А Лиги наций.