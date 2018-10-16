Молодежная сборная Украины крупно уступила голландцам, потеряв шансы на выход в финал Евро

Матч в Голландии завершился со счетом 0:3.

Молодежная сборная Украины проиграла заключительный поединок квалификации Евро-2019 (U-21).

В матче с Голландией на выезде подопечные Александра Головко уступили - 0:3, сообщает официальный сайт соревнований.

На 21-й минуте счет открыл Джастин Клюйверт. А затем Ришайро Живкович отличился дублем, забив по голу в каждом тайме.

Украинцы финишировали на третьей позиции в группе 4 в отборе ЧЕ, пропустив вперед Англию и Голландию.

Только победа в последнем матче давала шансы "сине-желтым" на выход в финальную часть турнира.