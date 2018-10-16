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Молодежная сборная Украины крупно уступила голландцам, потеряв шансы на выход в финал Евро

21:28, 16 октября 2018
Футбол
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Молодежная сборная Украины / ФК &quot;Шахтер&quot;

В матче с Голландией на выезде подопечные Александра Головко уступили - 0:3, сообщает официальный сайт соревнований. 

На 21-й минуте счет открыл Джастин Клюйверт. А затем Ришайро Живкович отличился дублем, забив по голу в каждом тайме. 

Украинцы финишировали на третьей позиции в группе 4 в отборе ЧЕ, пропустив вперед Англию и Голландию. 

Только победа в последнем матче давала шансы "сине-желтым" на выход в финальную часть турнира. 

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Теги: #молодежная сборная Украины