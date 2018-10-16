Шахтер на аукционе разыграет среди болельщиков поездку в Манчестер на матч ЛЧ
7 ноября в Манчестере в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «горняки» встретятся с «Манчестер Сити»
ФК «Шахтер» предлагает болельщикам эксклюзивную возможность испытать незабываемые эмоции, пребывая в самом центре событий, – аукцион пакета гостеприимства «Твой лучший европейский матч», сообщает официальный сайт горняков.
Быть частью команды в Манчестере – это:
- перелет из Киева в Англию и обратно на самолете вместе с «Шахтером»;
- проживание в гостинице с командой;
- прогулка с игроками и тренерами;
- посещение предматчевой тренировки и пресс-конференции;
- просмотр поединка на местах первой категории арены «Сити оф Манчестер»;
- эксклюзивный подарок от клуба;
- другие преимущества.
Для перелета необходимо иметь действующую визу в Великобританию.
Ставки принимаются с 1 по 23 октября по телефону +38 067 620 40 11. Стартовая цена – 100 тысяч гривен.