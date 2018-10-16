Шахтер на аукционе разыграет среди болельщиков поездку в Манчестер на матч ЛЧ

Стартовая цена составляет 100 тысяч гривен, а обязательным условием является наличие действующей британской визы.

7 ноября в Манчестере в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «горняки» встретятся с «Манчестер Сити»

ФК «Шахтер» предлагает болельщикам эксклюзивную возможность испытать незабываемые эмоции, пребывая в самом центре событий, – аукцион пакета гостеприимства «Твой лучший европейский матч», сообщает официальный сайт горняков.

Быть частью команды в Манчестере – это:

- перелет из Киева в Англию и обратно на самолете вместе с «Шахтером»;

- проживание в гостинице с командой;

- прогулка с игроками и тренерами;

- посещение предматчевой тренировки и пресс-конференции;

- просмотр поединка на местах первой категории арены «Сити оф Манчестер»;

- эксклюзивный подарок от клуба;

- другие преимущества.

Для перелета необходимо иметь действующую визу в Великобританию.

Ставки принимаются с 1 по 23 октября по телефону +38 067 620 40 11. Стартовая цена – 100 тысяч гривен.