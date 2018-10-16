На 81-м году жизни умер легендарный игрок и тренер Динамо Олег Базилевич

Олег Петрович Базилевич стоял у истоков побед киевского "Динамо" в Европе.

Во вторник в Киеве скончался легендарный футболист и тренер киевского "Динамо" Олег Базилевич.

Многолетнему соратнику Валерия Лобановского было 80 лет.

Как сообщил "Обозреватель", выдающийся специалист умер около 15:00 после продолжительной болезни.

Олег Базилевич родился в Киеве 6 июля 1938 года. С 1957-го по 1965 год выступал в киевском "Динамо" на позиции нападающего и забил 53 гола в матчах чемпионата СССР. Также играл за "Черноморец" и "Шахтер".

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В 1974-м стал у истоков нового "Динамо", разделив обязанности главного тренера с Валерием Лобановским. В 1975-м "Динамо" под руковордством дуэта Лобановский - Базилевич выиграло Кубок кубков и Суперкубок УЕФА.

После ухода из киевского "Динамо" в 1976-м Базилевич работал в командах "Шахтер", "Динамо" Минск, "Пахтакор", ЦСКА, "Заря" Ворошиловград, олимпийская сборная Кувейта и других.

С 1992-го по 1994 годы Базилевич возглавлял национальную сборную Украины.