ФК Львов проверил игроков на детекторе лжи после поражения от Десны

Львовская команда прервала серию из пяти игр без поражений.

Руководство футбольного клуба Львов прибегло к необычным методам общения с игроками после поражения от черниговской "Десны" в матче Премьер-лиги.

Игроков решили проверить на детекторе лжи, сообщает FootballHub.

Руководству ФК Львов не понравилась последнее поражение команды, от Десны. И оно проверило всех украинских игроков клуба на детекторе лжи с вопросом: честным ли был тот матч?

Издание не сообщает об итогах опроса. Однако, отмечает, что сам метод общения с игроками является довольно необычным.

Как сообщал УНИАН, матч завершился победой черниговской команды со счетом 3:1.