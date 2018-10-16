ФК Львов проверил игроков на детекторе лжи после поражения от Десны
14:59, 16 октября 2018Футбол
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Львовская команда прервала серию из пяти игр без поражений.
Игроков футбольной команды проверили на детекторе лжи / golos.ua
Руководство футбольного клуба Львов прибегло к необычным методам общения с игроками после поражения от черниговской "Десны" в матче Премьер-лиги.
Игроков решили проверить на детекторе лжи, сообщает FootballHub.
Руководству ФК Львов не понравилась последнее поражение команды, от Десны. И оно проверило всех украинских игроков клуба на детекторе лжи с вопросом: честным ли был тот матч?
Издание не сообщает об итогах опроса. Однако, отмечает, что сам метод общения с игроками является довольно необычным.
Как сообщал УНИАН, матч завершился победой черниговской команды со счетом 3:1.
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