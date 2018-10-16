Онлайн-трансляция, Украина - Чехия - 1:0: Лига наций, групповой этап, 3-й тур

Сегодня в Харькове проходит матч с участием национальной команды Украины.

Сегодня в Харькове на ОСК Металлист проходит матч 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА, в котором сборная Украины принимает команду Чехии.

Встречаются команды, которые занимают 1-2 места в Группе В1 - лидер, сборная Украины (6 очков), и команда Чехии (3 балла).

Ситуация в группе такова, что сегодняшняя победа команды Украины позволит ей досрочно обеспечить 1-е место в итоговой турнирной таблице. И ноябрьский матч против команды Словакии (на данный момент 2 игры - 0 очков), в таком случае, уже не будет иметь никакого турнирного значения.

В двух предыдущих матчах, в сентябре, сборная Украины дважды с минимальным счетом и в достаточно упорной борьбе обыграла соперников. В гостях была обыграна команда Чехии - 2:1, и на своем поле, во Львове - сборная Словакии - 1:0.

В нынешней октябрьской серии из двух игр команда Андрея Шевченко в первом матче - товарищеском - сыграла вничью со сборной Италии, 1:1.

Матч Украина - Чехия начнется на ОСК "Металлист" в Харькове в 21.45.

ТВ-трансляция - телеканалы Украина и Футбол-1.

Добрый вечер!

Вашему вниманию стартовые составы команд.

Украина: Пятов, Караваев, Бурда, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Малиновский, Ярмоленко, Коноплянка, Марлос, Яремчук.

Чехия: Павленка, Челустка, Гебре Селассие, Брабец, Барак, Дочкал, Янкто, Шик, Выдра, Павелка, Новак.

Прозвучали национальные гимны Чехии и Украины. Все готово к началу встречи.

Команды и зрители почтили минутой молчания память выдающегося футболиста и тренера Олега Базилевича, который умер во вторник днем.

1. Сборная Украины начала матч с центра поля.

2. Ракицкий отработал на правом фланге - отобрал мяч и отдал Пятову.

4. Украинцы разыгрывали мяч перед штрафной соперника, но Ярмоленко заигрался и потерял мяч.

7. Пару минут позиционных атак от Украины ни к чему не привели.

10. Стопроцентный момент! Мяч попал к Коноплянке на левый фланг, который выполнил прекрасную подачу прямо во вратарскую, где Яремчук, сыграв на опережение, выиграл верховую борьбу, но пробил неточно из выгоднейшей позиции.

12. Чехи попробовали соорудить опасный момент, но угловой ни к чему не привел, если не считать дальний удар "по воробьям" кого-то из хавбеков гостей.

14. Яремчук!!! И вновь шикарная еомбинация в исполнении украинской сборной. Коноплянка подал уже с правого фланга, но Яремчук снова не попал в ворота ударом головой.

15. Почти что однофамилец президента ФФУ Павелка опасно пробил издали, и Пятов перевел мяч на угловой.

18. Два момента с разницей в несколько секунд!!! Вначале Марлос разогнал атаку 3 в 3, но сам же ошибся с передачей на Ярмоленко. А затем Патрик Шик вышел один на один с Пятовым, но Андрей вовремя вышел из рамки, сократив угол обстрела, и мяч ушел на угловой.

19. Яремчук перехватил мяч в центре поля, пытался убежать, но Челюстка его срубил. Желтая карточка защитнику чехов.

20. Малиновский пробил штрафной метров с 30-ти. Но это пока пристрелка. Мяч ушел выше ворот.

25. И снова Яремчук бьет головой после подачи справа! Совсем мимо, но, по крайней мере, он выигрывает борьбу.

29. Коноплянка здорово обошел двоих-троих защитников и вновь выполнил мягкую нацеленную подачу на дальнюю штангу, но Яремчук и Ярмоленко почему-то не откликнулись на этот пас.

33. Коноплянка, разуверившись в коллегах, решил пробить сам с острого угла - вратарь перевел мяч на угловой.

35. Немного забыли мы про дальние удары, но Малиновский напомнил, что у нас есть это оружие: удар Руслана метров с 28-ми прошел в сантиметрах от штанги!39. Ракицкий получил не совсем обязательное предупреждение, пойдя в грубый подкат против Выдры.

43. ГОООООООООЛЛЛЛ!!! 1:0! Малиновский!

44. Очередная атака украинцев, казалось, ни к чему не привела, но Яремчук вовремя сбросил на Малиновского, который пульнул по воротам с дальнего расстояния. Мяч словно в лузу залетел в нижний угол!

Украинцы забили гол в раздевалку.

Прозвучал свисток об окончании первого тайма.

ПЕРЕРЫВ.

46. Второй тайм стартовал с атаки чехов. Они нарушают правила на нашей половине поля.

48. Повторяется ситуация первого тайма: подача Коноплянки на Яремчука, но на этот раз форвард до мяча не дотянулся.

50. Коноплянка подает угловой, а Яремчук, по мнению арбитра, фолит в атаке.

55. Павелка, как и в первом тайме, мощно пробил издали по воротам Украины. Пятов вытянул мяч из-зпод перекладины.

58. Волна от болельщиков. Хорошая поддержка сегодня в Харькове у сборной Украины.

63. Сборная Украины отдала контроль мяча Чехии, но гости не используют рационально пока этот контроль.

66. Первое за долгое время обострение у ворот Чехии. Ярмоленко получил в штрафной мяч от Марлоса, пытался обыграть вратаря, но уже с мячом зашел за линию поля.

67. Замена у Чехии. Змргал вышел вместо Выдры.

70. Замена у Украины. Цыганков вышел вместо Коноплянки.

71. Ярмоленко хочет забить в этой игре! Еще одна попытка - неудачная. Мяч свалился с ноги у Андрея.

72. Малиновский пробил со штрафного - мяч угодил в стенку. Курьез в том, что в стенке стоял украинский игрок Бурда.

74. Замена у Чехии. Крменчик вышел вместо Шика.

76. Опаснейший эпизод у ворот чехов! Ярмоленко, которому явно не хватает скорости, вырезал пас на Цыганкова, который вышел один на один, но голкипер Павленка спас свои ворота!

77. Удар от чехов с острого угла слева - Пятов отбил и перевел на угловой.

81. Замена у Чехии. Шурал вышел вместо Янкто.

83. Ракицкий поскользнулся и потерял мяч. Крменчик вышел на позицию для удара, но промахнулся.

86. Замена у Украины. Вместо автора забитого мяча Малиновского вышел Зинченко.

87. Караваев классно убежал в контратаку, но запоздал с пасом.

90. Предупреждение Павелке за фол против Степаненко.

90+1. Арбитр добавил три минуты.

Звучит финальный свисток. Матч окончен.

Украина победила Чехию - 1:0 - и вышла в сильнейший дивизион Лиги наций. В трех матчах нового турнира "сине-желтые" добыли максимум - 9 очков.