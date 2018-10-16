Матч лиги наций Украина - Чехия: где смотреть
11:14, 16 октября 2018Футбол
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Игру покажет общенациональный и специализированный кабельный телеканалы.
Матч сборной Украины покажут на двух каналах украинского ТВ / hotology.ru
Сегодня в Харькове пройдет матч группового этапа Лиги наций УЕФА, в котором сборная Украины сыграет с национальной командой Чехии.
Матч покажут сразу два украинских телеканала - Украина и Футбол 1.
Трансляция матча начнется в 21.35. Вместе с тем, на канале Футбол 1 трансляции будет предшествовать программа Главная команда, где эксперты в студии канала разберут шансы обеих команд на итоговый успех. Начало программы в 20.30.
После игры эксперты в студии подведут итоги матча и оценят перспективы команд на ближайшее будущее. Программа выйдет в эфир сразу по окончании матча - в 23.40.
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