Матч лиги наций Украина - Чехия: где смотреть

Игру покажет общенациональный и специализированный кабельный телеканалы.

Сегодня в Харькове пройдет матч группового этапа Лиги наций УЕФА, в котором сборная Украины сыграет с национальной командой Чехии.

Матч покажут сразу два украинских телеканала - Украина и Футбол 1.

Трансляция матча начнется в 21.35. Вместе с тем, на канале Футбол 1 трансляции будет предшествовать программа Главная команда, где эксперты в студии канала разберут шансы обеих команд на итоговый успех. Начало программы в 20.30.

После игры эксперты в студии подведут итоги матча и оценят перспективы команд на ближайшее будущее. Программа выйдет в эфир сразу по окончании матча - в 23.40.