Букмекеры считают фаворитом сборную Украины в матче Лиги наций с командой Чехии

У команды Андрея Шевченко в три раза больше шансов на успех.

Сегодня пройдет матч Лиги наций УЕФА между сборными Украины и Чехии, где фаворитом, по мнению букмекеров, является команда Украины.

Специализированный портал BetExplorer собрал данные 24 ведущих букмекерских контор мира.

Средние коэффициенты в этой паре таковы: на победу сборной Украины ставки принимаются из расчета 1,71 к 1, на ничью - 3,49 к 1, а на победу Чехии - 5,27 к 1.

Матч Украина - Чехия состоится сегодня, во вторник, 16 октября, в Харькове на ОСК "Металлист". Начало матча - в 21.45.