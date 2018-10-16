цей матеріал доступний українською

Букмекеры считают фаворитом сборную Украины в матче Лиги наций с командой Чехии

10:56, 16 октября 2018
Футбол
420 0
Сборная Украины обыграла Чехию в 1-м туре Лиги наций / REUTERS

Специализированный портал BetExplorer собрал данные 24 ведущих букмекерских контор мира.

Средние коэффициенты в этой паре таковы: на победу сборной Украины ставки принимаются из расчета 1,71 к 1, на ничью - 3,49 к 1, а на победу Чехии - 5,27 к 1.

Матч Украина - Чехия состоится сегодня, во вторник, 16 октября, в Харькове на ОСК "Металлист". Начало матча - в 21.45.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #УЕФА#сборная Украины#Андрей Шевченко#Лига наций