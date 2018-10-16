Букмекеры считают фаворитом сборную Украины в матче Лиги наций с командой Чехии
10:56, 16 октября 2018Футбол
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У команды Андрея Шевченко в три раза больше шансов на успех.
Сборная Украины обыграла Чехию в 1-м туре Лиги наций / REUTERS
Сегодня пройдет матч Лиги наций УЕФА между сборными Украины и Чехии, где фаворитом, по мнению букмекеров, является команда Украины.
Специализированный портал BetExplorer собрал данные 24 ведущих букмекерских контор мира.
Средние коэффициенты в этой паре таковы: на победу сборной Украины ставки принимаются из расчета 1,71 к 1, на ничью - 3,49 к 1, а на победу Чехии - 5,27 к 1.
Матч Украина - Чехия состоится сегодня, во вторник, 16 октября, в Харькове на ОСК "Металлист". Начало матча - в 21.45.
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