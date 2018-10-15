Сборная Англии в гостях забила 3 гола Испании в Лиге наций (результаты всех матчей)

Англичане впервые одержали победу в новом турнире.

В понедельник в Европе состоялись очередные матчи Лиги наций УЕФА. В центральном поединке дня сборная Испании принимала Англию. Уже после первого тайма гости громили команду хозяев со счетом 3:0 (дублем отличился Стерлинг, еще один гол на счету Рашфорда).

Во второй половине игры испанцы сумели забить дважды усилиями Пако Алькасера и Серхио Рамоса, но этого не хватило даже для ничьей. Победа родоначальников футбола - 3:2. Это первая победа англичан в новом турнире - Лиге наций.

Лига наций.

15 октября

Испания - Англия - 2:3

Исландия - Швейцария - 1:2

Босния и Герцеговина - Сев. Ирландия - 2:0

Финляндия - Греция - 2:0

Эстония - Венгрия - 3:3

Люксембург - Сан-Марино - 3:0

Беларусь - Молдова - 0:0

Напомним, во вторник очередной матч Лиги наций проведет сбрная Украины, которая в Харькове примет команду Чехии. Начало - в 21.45.