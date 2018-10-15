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Капитану сборной Турции Арде Турану грозит тюремное заключение сроком до 12,5 лет

20:08, 15 октября 2018
Футбол
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Арда Туран / REUTERS

По данным издания, футболист обвиняется в сексуальном домогательстве, незаконном ношении огнестрельного оружия, угрозе жизни и преднамеренном нанесении травм.

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Несколько дней назад Туран устроил скандал в ночном клубе Стамбула. Хавбек принялся приставать к женщине, которая является женой певца Беркая Шахина. Из-за этого у него произошла драка с артистом, в результате которой Туран сломал оппоненту нос.

После этого Туран посетил пострадавшего в больнице с пистолетом. Футболист протянул оружие певцу со словами: «Не знал, что это твоя жена. Извини, можешь пристрелить меня». Впрочем, Шахин отказался брать пистолет.

Стоит отметить, что это уже не первый скандальный эпизод с участием Арды Турана. Ранее он напал на журналиста в самолёте, а через некоторое время набросился на арбитра в матче чемпионата Турции, получив за это 16-матчевую дисквалификацию.

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Теги: #Турция#сборная Турции по футболу