Капитану сборной Турции Арде Турану грозит тюремное заключение сроком до 12,5 лет

Футболист обвиняется в сексуальном домогательстве, незаконном ношении огнестрельного оружия, угрозе жизни и преднамеренном нанесении травм.

Полузащитнику турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» Арде Турану, который принадлежит «Барселоне», грозит 12,5 лет тюрьмы, сообщает CNN Turk.

По данным издания, футболист обвиняется в сексуальном домогательстве, незаконном ношении огнестрельного оружия, угрозе жизни и преднамеренном нанесении травм.

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Несколько дней назад Туран устроил скандал в ночном клубе Стамбула. Хавбек принялся приставать к женщине, которая является женой певца Беркая Шахина. Из-за этого у него произошла драка с артистом, в результате которой Туран сломал оппоненту нос.

После этого Туран посетил пострадавшего в больнице с пистолетом. Футболист протянул оружие певцу со словами: «Не знал, что это твоя жена. Извини, можешь пристрелить меня». Впрочем, Шахин отказался брать пистолет.

Стоит отметить, что это уже не первый скандальный эпизод с участием Арды Турана. Ранее он напал на журналиста в самолёте, а через некоторое время набросился на арбитра в матче чемпионата Турции, получив за это 16-матчевую дисквалификацию.