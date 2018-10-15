Капитану сборной Турции Арде Турану грозит тюремное заключение сроком до 12,5 лет
Полузащитнику турецкого клуба «Истанбул Башакшехир» Арде Турану, который принадлежит «Барселоне», грозит 12,5 лет тюрьмы, сообщает CNN Turk.
По данным издания, футболист обвиняется в сексуальном домогательстве, незаконном ношении огнестрельного оружия, угрозе жизни и преднамеренном нанесении травм.
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Несколько дней назад Туран устроил скандал в ночном клубе Стамбула. Хавбек принялся приставать к женщине, которая является женой певца Беркая Шахина. Из-за этого у него произошла драка с артистом, в результате которой Туран сломал оппоненту нос.
После этого Туран посетил пострадавшего в больнице с пистолетом. Футболист протянул оружие певцу со словами: «Не знал, что это твоя жена. Извини, можешь пристрелить меня». Впрочем, Шахин отказался брать пистолет.
Стоит отметить, что это уже не первый скандальный эпизод с участием Арды Турана. Ранее он напал на журналиста в самолёте, а через некоторое время набросился на арбитра в матче чемпионата Турции, получив за это 16-матчевую дисквалификацию.