Ярмоленко и Макаренко могут сыграть в матче с Чехией - Шевченко
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал предстоящий матч Лиги наций со сборной Чехии, который состоится завтра в Харькове.
«У нас есть наша модель игры, которую мы менять не собираемся. Игроки в этой схеме чувствуют себя нормально, ничего не будем менять. Конечно, будут еще определенные коррективы, но кардинальных изменений не будет.
По поводу вратарской позиции у нас не было других мнений. У нас есть три вратаря, каждый из них может завтра сыграть. Из них и выберем.
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Ярмоленко и Макаренко уже несколько дней работают в общей группе, все нормально. После сегодняшней тренировки будем определяться, кто будет играть», – рассказал Шевченко.
Также наставник "сине-желтых" призвал болельщиков прийти на стадион и поддержать команду в матче с чехами.
«Приходите поддержать команду, завтра будет важная игра. Мы вас всех ждем, нуждаемся в 12-м игроке. У футболистов Чехии, прежде всего, изменилась мотивация. В матче со словаками они были более мотивированы, агрессивно играли, показали больше стремления», – сказал Андрей Шевченко.
Матч Украина - Чехия пройдет во вторник, 16 октября. Начало – в 21.45.