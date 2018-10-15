Сын Роналду оформил дубль за детскую команду Ювентуса (видео)

Криштиану Роналду выложил в Instagram видео с успешной игрой своего сына.

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду выложил у себя в Instagram видео голов, который забил его сын, который выступает за детскую команду туринцев. В частности, в одной из игр потомок звезды отличился дублем.

Напомним, в летнее трансферное окно 33-летний португалец перешел из "Реала" в "Ювентус". Сумма трансфера составила 112 миллионов евро.