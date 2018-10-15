Сын Роналду оформил дубль за детскую команду Ювентуса (видео)
14:22, 15 октября 2018Футбол
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Криштиану Роналду выложил в Instagram видео с успешной игрой своего сына.
Роналду-младший и Бардзальи-младший / TWITTER.COM/JUVENTUSINDIA
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду выложил у себя в Instagram видео голов, который забил его сын, который выступает за детскую команду туринцев. В частности, в одной из игр потомок звезды отличился дублем.
Напомним, в летнее трансферное окно 33-летний португалец перешел из "Реала" в "Ювентус". Сумма трансфера составила 112 миллионов евро.
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