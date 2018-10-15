цей матеріал доступний українською

Сын Роналду оформил дубль за детскую команду Ювентуса (видео)

14:22, 15 октября 2018
Футбол
602 0
Роналду-младший и Бардзальи-младший / TWITTER.COM/JUVENTUSINDIA

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду выложил у себя в Instagram видео голов, который забил его сын, который выступает за детскую команду туринцев. В частности, в одной из игр потомок звезды отличился дублем.

Напомним, в летнее трансферное окно 33-летний португалец перешел из "Реала" в "Ювентус". Сумма трансфера составила 112 миллионов евро. 

😍

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Криштиану Роналду