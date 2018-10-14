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Сборная Италии на последней минуте вырвала победу у Польши в поединке Лиги наций

23:54, 14 октября 2018
Футбол
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Сборная Италии прервала серию неудач / REUTERS

В Лиге А завершился поединок между командами Польши и Италии. "Скуадра Адзурра" с трудом вырвала победу в гостях, забив гол на 90-й минуте матча - отличился игрок "Фиорентины" Кристиано Бираги. Об этом сообщает официальный сайт соревнований. Отметим, что итальянцы прервали серию без побед, которая длилась пять поединков.

Лига наций УЕФА

14 октября

Польша - Италия - 0:1

Россия - Турция - 2:0

Румыния - Сербия - 0:0

Израиль - Албания - 2:0

Литва - Черногория - 1:4

Азербайджан - Мальта - 1:1

Фарерские о-ва - Косово - 1:1

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Теги: #Лига наций#сборная Италии