Сборная Италии на последней минуте вырвала победу у Польши в поединке Лиги наций

"Скуадра Адзурра" прервала безвыигрышную серию из 5 матчей.

Сегодня состоялись очередные матчи в рамках турнира Лига наций УЕФА с участием национальных сборных.

В Лиге А завершился поединок между командами Польши и Италии. "Скуадра Адзурра" с трудом вырвала победу в гостях, забив гол на 90-й минуте матча - отличился игрок "Фиорентины" Кристиано Бираги. Об этом сообщает официальный сайт соревнований. Отметим, что итальянцы прервали серию без побед, которая длилась пять поединков.

Лига наций УЕФА

14 октября

Польша - Италия - 0:1

Россия - Турция - 2:0

Румыния - Сербия - 0:0

Израиль - Албания - 2:0

Литва - Черногория - 1:4

Азербайджан - Мальта - 1:1

Фарерские о-ва - Косово - 1:1