Сборная Италии на последней минуте вырвала победу у Польши в поединке Лиги наций
23:54, 14 октября 2018Футбол
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"Скуадра Адзурра" прервала безвыигрышную серию из 5 матчей.
Сборная Италии прервала серию неудач / REUTERS
Сегодня состоялись очередные матчи в рамках турнира Лига наций УЕФА с участием национальных сборных.
В Лиге А завершился поединок между командами Польши и Италии. "Скуадра Адзурра" с трудом вырвала победу в гостях, забив гол на 90-й минуте матча - отличился игрок "Фиорентины" Кристиано Бираги. Об этом сообщает официальный сайт соревнований. Отметим, что итальянцы прервали серию без побед, которая длилась пять поединков.
Лига наций УЕФА
14 октября
Польша - Италия - 0:1
Россия - Турция - 2:0
Румыния - Сербия - 0:0
Израиль - Албания - 2:0
Литва - Черногория - 1:4
Азербайджан - Мальта - 1:1
Фарерские о-ва - Косово - 1:1
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