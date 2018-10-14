Соперник Украины в Лиге наций сборная Словакии уволила главного тренера

Ян Козак подал в отставку после провального старта команды на турнире.

Главный тренер сборной Словакии по футболу Ян Козак подал в отставку.

Он сам изъявил желание покинуть пост главного тренера, сообщает официальный сайт Словацкого футбольного союза.

Словакия в Лиге наций выступает в группе с Украиной. Первый матч завершился минимальной победой украинцев со счетом 1:0, ответный поединок будет сыгран в Словакии 16 ноября.

На днях Словакия проиграла Чехии (1:2), из-за чего ухудшила свое положение в группе Лиги наций. В двух поединках словаки не набрали ни одного очка.

Ян Козак является рекордсменом сборной Словакии по количеству матчей в качестве ее главного тренера. Он возглавил национальную команду в июле 2013 года.

В товарищеском матче против Швеции, который состоится 16 октября, командой будет руководить помощник Козака Штефан Таркович.