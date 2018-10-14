Основной защитник сборной Чехии не сыграет в матче с Украиной

Павел Кадержабек покинул расположение национальной команды Чехии перед поединком в Харькове.

Основной защитник сборной Чехии Павел Кадержабек покинул расположение национальной команды перед матчем с Украиной из-за проблем с желудком.

«Павел на протяжении нескольких дней испытывал проблемы с желудком, но чувствовал себя хорошо и очень хотел выйти на поле против Словакии. Но во втором тайме игрок попросил замену, его состояние было таковым, что он даже не мог участвовать в силовой борьбе», - сообщил пресс-атташе сборной Чехии, которого цитирует Karlovarsky.denik.cz.

Читайте такжеСборная Украины сыграла вничью с Италией в товарищеском матче в Генуе

Несмотря на травму игрока, тренерский штаб чехов во главе с Ярославом Шилгавы не собирается вызывать футболиста на замену Кадержабеку. В Украину отправятся три вратаря и 19 полевых игроков.

26-летний защитник Павел Кадержабек является основным игроком сборной Чехии. Он выходил на поле с первых минут в двух предыдущих матчах Лиги наций. Отметим, что Кадержабек выступает за "Хоффенхайм" - соперника "Шахтера" в группе Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что с Украиной не сыграет хавбек Томаш Соучек, который пропустит игру из-за перебора предупреждений.

Поединок Украина - Чехия состоится во вторник, 16 октября, в Харькове. После двух матчей украинцы лидируют в своей группе, имея 6 очков из 6-ти возможных.