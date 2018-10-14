Тренеры и футболисты сборной Украины посетили харьковский военный госпиталь

Андрей Шевченко, Александр Шовковский и игроки "сине-желтых" поздравили военных с Днем защитника Украины.

Футболисты и тренеры национальной сборной Украины побывали в харьковском военном госпитале и поздравили военных с Днем защитника Украины.

Главный тренер национальной команды Андрей Шевченко, его ассистент Александр Шовковский, капитан сборной Андрей Пятов, игроки Тарас Степаненко и Роман Яремчук проведали воинов в палатах, пожелали и быстрого выздоровления и, конечно, поздравили с Праздником Покровы. Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

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Сборники передали госпиталю 50 билетов на матч Лиги наций Украина – Чехия, который состоится 16 октября на ОСК «Металлист». Также сборники подарили футболки, мячи с автографами, сувениры и сфотографировались с пациентами и работниками госпиталя.

Андрей Шевченко (главный тренер сборной Украины): «Поздравляем вас с праздником, низкий поклон от всей команды, от всех ребят. Ваш подвиг - неоценим. Мы очень ценим то, что вы делаете для государства и для украинской нации. Рассчитываем на вашу поддержку - пока по телевизору, но хотим как можно скорее увидеть вас на стадионе!»

Тарас Степаненко (полузащитник сборной Украины): «Могу заверить, что все ребята будут выкладываться полностью ради победы в матче с чехами, чтобы подарить положительные эмоции всем нашим болельщикам и в первую очередь вам, нашим героям, которые защищает страну, не жалея для этого своего здоровья».

Напомним, матч Лиги наций между сборными Украины и Чехии состоится в Харькове 16 октября. Начало - в 21.45.