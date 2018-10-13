Сборная Голландии крупно обыграла Германию в центральном матче дня Лиги наций
В Амстердаме на Арене Йохана Кройффа завершился центральный матч дня Лиги наций УЕФА в ктором сборная Голландии принимала команду Германии.
Игра завершилась со счетом 3:0, сообщает официальный сайт соревнований.
Первый гол в этом матче забил Верджил ван Дейк на 30-й минуте игры. Чем ближе была концовка матча, тем больше усиливала давление на ворота соперника команда Германии. Но, в концовке, неожиданно и не совсем логично пропустила два гола.
На 87-й минуте, Мемфис Депай удвоил преимущество своей команды и решил исход игры. А уже в добавленное арбитром время, на 90+3 минуте Джорджиньо Вейналдум довел счет до крупного - 3:0 в пользу команды Голландии.
Лига наций УЕФА
13 октября.
Нидерланды - Германия - 3:0
Словакия - Чехия - 1:2
Ирландия - Дания - 0:0
Норвегия - Словения - 1:0
Болгария - Кипр - 2:1
Грузия - Андорра - 3:0
Латвия - Казахстан - 1:1
Армения - Гибралтар - 0:1
Македония - Лимхтенштейн - 4:1