Сборная Голландии крупно обыграла Германию в центральном матче дня Лиги наций

Игра завершилась со счетом 3:0.

В Амстердаме на Арене Йохана Кройффа завершился центральный матч дня Лиги наций УЕФА в ктором сборная Голландии принимала команду Германии.

Игра завершилась со счетом 3:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Первый гол в этом матче забил Верджил ван Дейк на 30-й минуте игры. Чем ближе была концовка матча, тем больше усиливала давление на ворота соперника команда Германии. Но, в концовке, неожиданно и не совсем логично пропустила два гола.

На 87-й минуте, Мемфис Депай удвоил преимущество своей команды и решил исход игры. А уже в добавленное арбитром время, на 90+3 минуте Джорджиньо Вейналдум довел счет до крупного - 3:0 в пользу команды Голландии.

Лига наций УЕФА

13 октября.

Нидерланды - Германия - 3:0

Словакия - Чехия - 1:2

Ирландия - Дания - 0:0

Норвегия - Словения - 1:0

Болгария - Кипр - 2:1

Грузия - Андорра - 3:0

Латвия - Казахстан - 1:1

Армения - Гибралтар - 0:1

Македония - Лимхтенштейн - 4:1