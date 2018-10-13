Шахтер открыл стадион для бесплатного детского футбола в 20 километрах от линии фронта

В Счастье (Луганская область) стартовал проект «Давай, играй!»

Сегодня в Счастье (Луганская область) открылся стадион для бесплатного детского футбола от ФК "Шахтер" (Донецк).

Социальный проект по развитию массового детского футбола реализуется фондом Shakhtar Social в партнерстве с ДТЭК, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

В «Давай, играй!» в Счастье уже зарегистрировались 60 детей. Тренером-администратором в родном городе стал Александр Скидан, отец экс-футболиста «Шахтера», а ныне селекционера Академии «горняков» Ярослава Скидана.

– Проект дает возможность мальчикам, девочкам, детям с ограниченными возможностями постоянно заниматься футболом. Он открыт для всех и может стать первой ступенью на пути в мир спорта и здорового образа жизни. Добро пожаловать! – сказал тренер-селекционер Академии ФК «Шахтер» Ярослав Скидан. – Я благодарен клубу и компании ДТЭК за открытие проекта в нашем городе. Уверен, это станет импульсом для развития массового детского футбола в родном для клуба регионе. Ребята, приходите, тренируйтесь и играйте! А я стану чаще приезжать домой и наблюдать: если вы будете соответствовать уровню, мы обязательно пригласим вас в Академию.

13 октября в Счастье прошел турнир в двух возрастных категориях. Среди детей до 10 лет победу одержали «Львы» (лучшим игроком признан Илья Резниченко). В группе U12 взяла верх команда «Петровка», а индивидуально ярче других себя проявил Михаил Лютов.

– Такие проекты позволят развиваться молодежи и всем жителям города. Я благодарю «Шахтер» и компанию ДТЭК. Совместными усилиями наша спортивная инфраструктура расширится и станет еще доступнее для детей, – отметил мэр города Счастье Александр Богиня. – Поздравляю всех со стартом «Давай, играй!». А нашим маленьким чемпионам желаю добиваться результатов в тренировках и всегда одерживать только победы.

Участники обеспечены футбольной формой и всем необходимым для занятий. Счастье – 13-й город «Давай, играй!». Ранее этой осенью проект также стартовал в Ивано-Франковске, Бурштыне и Червонограде.