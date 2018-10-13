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Чехия добыла победу над Словакией перед матчем с Украиной в Лиге наций

18:19, 13 октября 2018
Футбол
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Сборная Чехии обыграла в выездном матче команду Словакии / Reuters

Матч завершился со счетом 1:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Все основные события в этом матче произошли после перерыва. 

На 52-й минуте чехи счет открыли, когда Крменчик пробил точно в угол. Но спустя 10 минут словаки восстановили равенство — у Хамшика получился мощный и удачный выстрел после отскока.

И все же победа осталась за гостями. На 76-й минуте Патрик Шик замкнул навес с фланга в исполнении Дочкала.

После двух матчей Чехия идет на втором месте с 3 очками, уступая только лидеру Украине - 6 баллов. У команды Словакии - 0 очков.

Следующий матч между собой сыграют команды Украины и Чехии, который состоится 16 октября в Харькове на ОСК Металлист. Начало игры - в 21.45.

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Теги: #УЕФА#сборная Украины#Лига наций