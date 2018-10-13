Чехия добыла победу над Словакией перед матчем с Украиной в Лиге наций

Чехи одержали победу перед матчем со сборной Украины, выиграв в гостях у словаков со счетом 2:1.

В Трнаве завершился матч Лиги наций УЕФА, в котором сборная Словакии принимала команду Чехии и проиграла.

Матч завершился со счетом 1:2, сообщает официальный сайт соревнований.

Все основные события в этом матче произошли после перерыва.

На 52-й минуте чехи счет открыли, когда Крменчик пробил точно в угол. Но спустя 10 минут словаки восстановили равенство — у Хамшика получился мощный и удачный выстрел после отскока.

И все же победа осталась за гостями. На 76-й минуте Патрик Шик замкнул навес с фланга в исполнении Дочкала.

После двух матчей Чехия идет на втором месте с 3 очками, уступая только лидеру Украине - 6 баллов. У команды Словакии - 0 очков.

Следующий матч между собой сыграют команды Украины и Чехии, который состоится 16 октября в Харькове на ОСК Металлист. Начало игры - в 21.45.