Дубль Зубкова и гол Коваленко обеспечили сборной Украины (U-19) победу над Шотландией

Матч завершился со счетом 3:1.

В своем предпоследнем матче группового раунда квалификации Евро-2019 украинская «молодежка» встречалась с шотландцами — прямыми конкурентами в борьбе за вторую итоговую строку таблицы, который дает шанс на участие в плей-офф.

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу украинской команды, сообщает официальный сайт ФФУ.

Накануне игры команда Александра Головко получила усиление в лице Андрея Лунина, который прибыл из расположения национальной сборной. Вратарь «Леганеса» занял место в воротах сине-желтых, и уже на первой минуте ему пришлось доставать мяч из сетки. Провалился левый фланг обороны хозяев, Брофи получил пас на ход, отдал в центр под удар Моргану, который попал в ближний угол. 0:1.

Получив психологическое преимущество, шотландцы выглядели увереннее и имели шансы развить успех. Лунину пришлось нейтрализовывать выстрел Моллана со штрафного и еще более опасный удар головой Портеуса после углового. Еще в одном эпизоде нашего голкипера подстраховал Михайличенко, выбив мяч головой с линии ворот.

Но украинцы сумели отыграться, реализовав одну из немногих созданных возможностей. Михайличенко подал с левого фланга, Шепелев классно сбросил под удар Зубкову, и форвард сине-желтых с помощью небольшого рикошета от защитника сравнял счет.

Во втором тайме активные действия украинцев заставили британцев сесть глубже и сосредоточиться преимущественно на защите. Логичным воплощением игрового преимущества хозяев стал второй мяч Зубкова. И хотя Александр пробил из-за пределов штрафной по центру, прямо в голкипера, Робби Маккрори сыграл крайне неудачно — от его рук мяч улетел за линию ворот.

Не использовав еще несколько шансов (в частности, Третьяков дважды не лучшим образом распорядился мячом вблизи ворот соперника), сине-желтые окончательно решили судьбу поединка в компенсированное время. Коваленко наказал шотландцев, которые пошли вперед большими силами.

Отбор к Евро-2019 (U-21). Группа 4

Украина (U-21) — Шотландия (U-21) — 3:1 (1:1)

Голы: Зубков (32, 56), Коваленко (90+4) — Морган (1).