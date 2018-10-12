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Ямайский легкоатлет-рекордсмен Болт сделал первый дубль в футбольной карьере

16:55, 12 октября 2018
Футбол
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Усейн Болт впервые вышел на поле в стартовом составе / REUTERS

Ямаец, выступающий за австралийский клуб “Сентрал Кост Мэринерс”, вышел в стартовом составе в товарищеской игре против “Макартур Саут Вест Юнайтед” и сделал дубль, сообщает Prosportua со ссылкой на BBC.

“Мой первый выход в старте, два забитых мяча – ощущения отличные. Я рад, что смог приехать сюда и показать миру, что прогрессирую. Я хочу играть за “Мэринерс”, показывать свои лучшие качества и выходить на поле”, – поделился впечатлениями Болт.

Его команда одержала победу со счетом 4:0.

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Теги: #футбол#легкая атлетика#Усейн Болт уступил американцам