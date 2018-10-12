Ямайский легкоатлет-рекордсмен Болт сделал первый дубль в футбольной карьере

Многократный чемпион на 100-метровке забил два гола в одном матче.

Лучший спринтер планеты ямайсий легкоатлет и футболист Усэйн Болт забил свои первые два гола в профессиональном футболе.

Ямаец, выступающий за австралийский клуб “Сентрал Кост Мэринерс”, вышел в стартовом составе в товарищеской игре против “Макартур Саут Вест Юнайтед” и сделал дубль, сообщает Prosportua со ссылкой на BBC.

“Мой первый выход в старте, два забитых мяча – ощущения отличные. Я рад, что смог приехать сюда и показать миру, что прогрессирую. Я хочу играть за “Мэринерс”, показывать свои лучшие качества и выходить на поле”, – поделился впечатлениями Болт.

Его команда одержала победу со счетом 4:0.