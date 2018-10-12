Владислав Кулач заменит в сборной Украины травмированного Артема Кравца

Травмированного в товарищеском матче с Италией Артема Кравца заменит нападающий полтавской «Ворсклы» Владислав Кулач.

Сегодняшнее утреннее исследование МРТ подтвердило диагноз, ранее поставленный врачами национальной команды Кравцу — повреждение икроножной мышцы голени.

Эта травма делает невозможным участие Артема в матче Лиги наций с Чехией, который состоится 16 октября в Харькове, сообщил пресс-секретарь сборной Украины Александр Гливинский на официальном сайте ФФУ.

Таким образом, сегодня нападающий турецкого «Кайсериспору» оставляет лагерь команды в Харькове.

Зато когорту форвардов в сборной пополнит 25-летний Владислав Кулач, для которого это дебютный вызов. Ранее Владислав защищал национальные интересы в 33 матчах на юношеском и молодежном уровнях, семь раз отличившись голами.

В расположение сине-желтых в Харькове Владислав Кулач прибудет сегодня к обеду.