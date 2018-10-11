На матч Лиги чемпионов Шахтер - Манчестер Сити уже продано более 25 тысяч билетов

Игра в Харькове состоится 23 октября.

На суперматч Лиги чемпионов Шахтер - Манчестер Сити продано уже более 25 тысяч билетов.

Об этом сообщается на официальной странице ФК Шахтер (Донецк) в Twitter.

Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоится в Харькове на ОСК Металлист во вторник, 23 октября.

На данный момент продаются билеты на игру всех ценовых категорий, стоимостью от 200 до 7500 гривен.