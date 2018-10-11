Шахтер обыграл Арсенал в контрольном матче в Киеве (видео)

«Шахтер» на учебно-тренировочной базе в Святошино провел контрольный поединок с командой УПЛ «Арсенал-Киев»

Донецкий Шахтер и киевский Арсенал провели контрольный матч в паузе в чемпионате УПЛ, запланированной на игры национальных сборных.

Матч завершился со счетом 3:0, сообщает официальный сайт горняков.

Матч состоял из двух таймов по 40 минут. Паулу Фонсека привлек к игре футболистов дубля (Кирилл Меличенко и Евгений Чаговец появились в стартовом составе в центре обороны), а с капитанской повязкой команду вывел Исмаили.

«Горняки» открыли счет уже на 10-й минуте: Сергей Болбат начал атаку, Фернандо обыгрался с Мораесом, вошел в штрафную и пробил голкипера – 1:0. А еще через четыре минуты Болбат заработал пенальти, который уверенно реализовал Жуниор Мораес – 2:0. Всю первую половину «оранжево-черные» атаковали и могли забивать еще не раз – хорошие моменты были у Мораеса и Кайоде.

Во втором тайме на поле вышли Олег Кудрик, Андрей Тотовицкий, а позже и Максим Чех. При этом наставник «канониров» Вячеслав Грозный в перерыве поменял весь состав своей команды. Однако на характер игры это не повлияло: «горняки» по-прежнему контролировали ход матча, хоть и в более спокойном ритме, и забили третий мяч – на 45-й минуте отличным ударом со штрафного отличился Майкон. 3:0 – подопечные Паулу Фонсеки в контрольном поединке победили «Арсенал-Киев».