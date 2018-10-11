Автор гола сборной Италии Бернардески: Пятов совершил два или три отличных сэйва

Полузащитник поделился своим мнением об игре вратаря сборной Украины.

Полузащитник сборной Италии Федерико Бернардески, который забил гол в матче Италия – Украина, прокомментировал игру.

Особо игрок итальянской команды отметил действия вратаря сборной Украины и донецкого Шахтера Андрея Пятова, сообщает Террикон:

- Жаль, что нам не удалось победить, ведь мы этого заслуживали. Италия создала 6 или 7 голевых моментов, владела инициативой, но пропустила после первого же шанса у соперника. Мы играли в футбол, считаю, делали это хорошо, но, к сожалению, не смогли использовать другие свои шансы. Считаю, мы заслужили победу, но возможно, нам не хватает целостности перед воротами соперника. Голкипер Украины Пятов совершил в первом тайме два или три отличных сэйва и выручил. На мой взгляд, игра сборной Италии значительно улучшилась за последнее время. У Манчини есть отличные идеи, и мы готовы воплощать их на поле.

Как сообщал УНИАН, товарищеский матч Италия-Украина накануне состоялся в Генуе и завершился вничью, со счетом 1:1.

16 октября сборная Украины проведет официальную игру Лиги Наций против команды Чехии. Игра состоится в Харькове на ОСК "Металлист".