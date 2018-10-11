Восемь игроков Шахтера попали в символическую сборную первого круга УПЛ
13:02, 11 октября 2018Футбол
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Также в сборной два игрока Мариуполя и один представитель Динамо.
Украинская Премьер-лига представили самволічну сборную первого круга змгань / upl.ua
Украинская футбольная Премьер-лига представила виртуальную 11-ку лучших футболистов первого круга Чемпионата по версии InStat.
На основе оценок InStat в Лиге составили символическую сборную лучших футболистов первого круга Чемпионата УПЛ, говорится в сообщении на официальном сайте УПЛ.
Среди массы цифр этой системы есть списки топ-игроков по амплуа. Футболисты, которые возглавляют соответствующие реестры, и вошли в виртуальную 11-ку.
Символическую сборную первого круга УПЛ составили:
upl.ua
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