цей матеріал доступний українською

Восемь игроков Шахтера попали в символическую сборную первого круга УПЛ

13:02, 11 октября 2018
Футбол
145 0
Украинская Премьер-лига представили самволічну сборную первого круга змгань / upl.ua

На основе оценок InStat в Лиге составили символическую сборную лучших футболистов первого круга Чемпионата УПЛ, говорится в сообщении на официальном сайте УПЛ.

Среди массы цифр этой системы есть списки топ-игроков по амплуа. Футболисты, которые возглавляют соответствующие реестры, и вошли в виртуальную 11-ку.

Символическую сборную первого круга УПЛ составили:

upl.ua
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #УПЛ#ФК Шахтер#ФК Мариуполь#Динамо Киев