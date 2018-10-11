Восемь игроков Шахтера попали в символическую сборную первого круга УПЛ

Также в сборной два игрока Мариуполя и один представитель Динамо.

Украинская футбольная Премьер-лига представила виртуальную 11-ку лучших футболистов первого круга Чемпионата по версии InStat. На основе оценок InStat в Лиге составили символическую сборную лучших футболистов первого круга Чемпионата УПЛ, говорится в сообщении на официальном сайте УПЛ. Среди массы цифр этой системы есть списки топ-игроков по амплуа. Футболисты, которые возглавляют соответствующие реестры, и вошли в виртуальную 11-ку. Символическую сборную первого круга УПЛ составили:

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