Челси отправит непослушных фанатов в концлагерь Освенцим

Владелец лондонского клуба Роман Абрамович решил бороться с антисемитизмом.

Лондонский «Челси» будет отправлять провинившихся фанатов в концлагерь «Освенцим», сообщает The Sun.

По информации источника, владелец «аристократов» Роман Абрамович, являющийся евреем по происхождению, планирует полностью искоренить проявления антисемитизма среди фанатов своего клуба.

Российский миллиардер считает, что обычного запрета на посещение матчей недостаточно. Виноватым фанатам будет предоставляться выбор - либо полное аннулирование сезонных абонементов, либо экскурсия по концлагерю «Освенцим».

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«Если просто запретить людям ходить на стадион, их поведение не изменится. Эта политика дает им шанс понять, что они натворили, и заставить их вести себя лучше. В прошлом мы просто банили болельщиков на срок до трех лет. А теперь мы предлагаем им вариант: или запрет, или посещение курсов в Освенциме вместе с нашими сотрудниками по искоренению дискриминации», – сказал председатель совета директоров «Челси» Брюс Бак.

В Освенциме располагался один из крупнейших нацистских лагерей смерти. За время Второй мировой войны здесь были умерщвлены более полутора миллионов человек, преимущественно – евреи.

Отметим, что ранее такую же идею - отправить болельщиков в Освенцим в воспитательных целях - выдвигал римский «Лацио».