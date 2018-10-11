Шахтер представил годовой отчет - клуб задекларировал 1,7 миллиарда гривен доходов

В сезоне-2017/18 "Шахтер" заплатил в госбюджет Украины 504,5 миллиона гривен налогов.

Футбольный клуб «Шахтер» представил годовой отчет сезона 2017/18.

В прошедшем сезоне общий показатель доходов «Шахтера» с учетом НДС составил 1 миллиард 732 миллиона гривен, сообщает пресс-служба клуба.

Общий доход от продажи и аренды футболистов составил 108 миллионов гривен.

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За участие в Лиге чемпионов, а также проход в стадию 1/8 финала турнира «горняки» заработали 888 миллионов гривен от УЕФА и ФИФА.

Доходы от коммерческой деятельности – 736 миллиона.

В сезоне-2017/18 «Шахтер» заплатил в государственный бюджет Украины 504 миллиона 506 тысяч гривен налогов.

Сумма НДФЛ составила 358 миллионов 850 тысяч гривен.

По сравнению с прошлым сезоном доходы «Шахтера» увеличились на 855 миллионов.

Напомним, чемпион Украины потерял своего капитана Тайсона. Бразилец получил травму и вынужден пропустить от 4-х до 6 недель.