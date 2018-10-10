УЕФА увеличил призовые для участников Лиги наций

В частности, на 50% повысятся выплаты солидарности всем 55 ассоциациям, чьи сборные участвуют в турнире.

Союз европейских футбольных ассоциаций объявил, что увеличит выплаты солидарности и бонусные выплаты текущего розыгрыша Лиги наций УЕФА, стартовавшего в сентябре этого года.

В частности, на 50% повысятся выплаты солидарности всем 55 ассоциациям, чьи сборные участвуют в турнире, сообщает официальный сайт УЕФА.

Предусмотрено также увеличение выплат для победителей групп в лигах A, B, C и D. Бонусные призовые для обладателей первых мест будут увеличены на 50%.

Таким образом, максимальная сумма выплат солидарности и бонусных выплат для команды лиги А составит 4,5 млн, для команды лиги В - 3 млн, для команды лиги С - 2,25 млн, для команды лиги D - 1,5 млн евро.

Победители четырех групп лиги А сыграют в июне 2019 года в финальной стадии Лиги наций. Солидарные выплаты за участие в итоговом турнире для них также были увеличены:

Это значит, что итоговый победитель Лиги наций получит после финальной стадии 10,5 млн евро.

Лига наций УЕФА была создана в ответ на запрос национальных ассоциаций, тренеров, футболистов и болельщиков, которые сошлись во мнении, что товарищеские матчи не обеспечивают сборным достаточно высокий уровень спортивной борьбы и конкуренции.

Решение об увеличении выплат солидарности и бонусных выплат было принято Исполнительным комитетом УЕФА и стало возможным благодаря крепкому финансовому положению европейского футбольного союза. Этому значительно помогла часть доходов от проведения ЕВРО-2016, специально выделенная для будущих инвестиций.