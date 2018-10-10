Скандал в Бельгии: полиция арестовала тренера Брюгге, задержаны агенты и судьи

Бельгийская полиция ведет масштабную операцию по нескольким возможным преступлениям в местной футбольной лиге.

Бельгийская полиция проводит масштабную операцию по фактам коррупции, отмывания денег и организации договорных матчей в футбольных кругах страны.

Были задержаны несколько влиятельных футбольных агентов, представителей клубов и судей, сообщает Isport со ссылкой на ряд авторитетных европейских СМИ..

В частности, допрашивается главный тренер Брюгге Иван Леко.

Известно, что проходят обыски в офисах 10 клубов бельгийской лиги, в том числе, Андерлехта, Брюгге, Гента, Генка и Локерена.

Правоохранительные органы имеют данные о фактах коррупции, отмывания денег и организации договорных матчей.