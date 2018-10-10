цей матеріал доступний українською

Скандал в Бельгии: полиция арестовала тренера Брюгге, задержаны агенты и судьи

17:06, 10 октября 2018
Футбол
790 0
Тренерский центр Андерлехта обыскивается бельгийской полицией / Reuters

Бельгийская полиция проводит масштабную операцию по фактам коррупции, отмывания денег и организации договорных матчей в футбольных кругах страны. 

Были задержаны несколько влиятельных футбольных агентов, представителей клубов и судей, сообщает Isport со ссылкой на ряд авторитетных европейских СМИ..

В частности, допрашивается главный тренер Брюгге Иван Леко.

Известно, что проходят обыски в офисах 10 клубов бельгийской лиги, в том числе, Андерлехта, Брюгге, Гента, Генка и Локерена.

Правоохранительные органы имеют данные о фактах коррупции, отмывания денег и организации договорных матчей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #коррупция#Андерлехт#договорные матчи в футболе