Скандал в Бельгии: полиция арестовала тренера Брюгге, задержаны агенты и судьи
17:06, 10 октября 2018Футбол
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Бельгийская полиция ведет масштабную операцию по нескольким возможным преступлениям в местной футбольной лиге.
Тренерский центр Андерлехта обыскивается бельгийской полицией / Reuters
Бельгийская полиция проводит масштабную операцию по фактам коррупции, отмывания денег и организации договорных матчей в футбольных кругах страны.
Были задержаны несколько влиятельных футбольных агентов, представителей клубов и судей, сообщает Isport со ссылкой на ряд авторитетных европейских СМИ..
В частности, допрашивается главный тренер Брюгге Иван Леко.
Известно, что проходят обыски в офисах 10 клубов бельгийской лиги, в том числе, Андерлехта, Брюгге, Гента, Генка и Локерена.
Правоохранительные органы имеют данные о фактах коррупции, отмывания денег и организации договорных матчей.
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