Матч Италия - Украина будет остановлен на 43-й минуте
16:03, 10 октября 2018Футбол
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Организаторы почтят память погибших во время трагедии в Генуе.
14 августа в результате обрушения моста Моранди в Генуе погибли 43 человека / ФФУ
Во время сегодняшнего товарищеского матча между сборными Италии и Украины почтят память погибших во время трагедии в Генуе.
На 43-й минуте встреча будет остановлена. Об этом сообщил в твиттере итальянский журналист Танкреди Палмери.
Напомним, 14 августа в Генуе обрушился мост Моранди. 43 человека погибли.
Вчера делегация сборной Украины возложила венок к подножию сооружения.
Как сообщал УНИАН, товарищеская встреча Италия – Украина начнется в 21.45. Игра будет транслироваться на двух украинских телеканалах.
Букмекеры считают фаворитом матча хозяев.
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