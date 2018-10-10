Матч Италия - Украина будет остановлен на 43-й минуте

Организаторы почтят память погибших во время трагедии в Генуе.

Во время сегодняшнего товарищеского матча между сборными Италии и Украины почтят память погибших во время трагедии в Генуе.

На 43-й минуте встреча будет остановлена. Об этом сообщил в твиттере итальянский журналист Танкреди Палмери.

Напомним, 14 августа в Генуе обрушился мост Моранди. 43 человека погибли.

Вчера делегация сборной Украины возложила венок к подножию сооружения.

Как сообщал УНИАН, товарищеская встреча Италия – Украина начнется в 21.45. Игра будет транслироваться на двух украинских телеканалах.

Букмекеры считают фаворитом матча хозяев.