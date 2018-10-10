Месси анонсировал сотрудничество с легендарным Cirque du Soleil (видео)
14:43, 10 октября 2018Футбол
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Знаменитая цирковая компания в следующем году готовит новое шоу о жизни футболиста.
Лионель Месси / Seattle PI
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси анонсировал свое сотрудничество с Cirque du Soleil.
Канадская компания, известная своими представлениями, которые сочетают в себе жанры театра, хореографии, акробатики и цирка, в следующем году готовит новое шоу о жизни футболиста, сообщает AS.
Месси опубликовал в своем инстаграме видео, на котором он в футболке с логотипом Cirque du Soleil набивает предмет, напоминающий нос клоуна.
Сообщается, что новое шоу Cirque du Soleil расскажет о жизни Лионеля с момента, когда он в юном возрасте переехал из Росарио в Барселону, где стал одним из сильнейших игроков в истории футбола.
Напомним, что Месси во второй раз подряд был признан игроком недели в Лиге чемпионов. В двух турах ЛЧ нового сезона он забил 5 голов.
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