Сборная Италии является явным фаворитом матча с Украиной - букмекеры

Самым вероятным счетом встречи является минимальная победа итальянской сборной - 1:0.

Сборная Украины, в среду 10 октября, проведет товарищеский матч в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис». Соперником нашей национальной команды станет сборная Италии. Прямая трансляция матча на телеканале «Футбол 1», начиная с 21:35.

Букмекеры, выставляя коэффициенты на этот матч, видят явным фаворитом игры сборную Италии. Так, сайт Betexplorer, собравший данные более чем 20 контор мира, дает средний коэффициент на победу итальянцев - 1.65. Ничья оценивается в 3.60. За победу сборной Украины можно получить выплату с коэффициентом 5.55.

Самым вероятным счетом, по мнению букмекеров, является минимальная победа итальянской сборной - 1:0.

Как сообщал УНИАН, тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко почтил память жертв трагедии в Генуе - в результате обвала моста погибли 43 человека.