Матч Италия - Украина: где смотреть
13:29, 10 октября 2018Футбол
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Товарищеский поединок будет транслироваться в Украине на одном общенациональном и одном специализированном канале.
УНИАН
Сегодня в итальянской Генуе состоится товарищеский поединок между футбольными сборными Италии и Украины.
Матч начнется в 21.45 по киевскому времени на стадионе "Луиджи Феррарис".
Игру в Украине будет транслировать общенациональный телеканал "Украина". Начало трансляции - в 21.35. Также в прямом эфире матч покажут на специализированном телеканале "Футбол 1".
Игре будет предшествовать предматчевая студия "Главная команда", которая стартует в 21.00. По окончании матча эксперты студии также подведут итог встрече.
Как сообщал УНИАН, экс-главный тренер сборной Украины Олег Блохин считает, что итальянская сборная не является безусловным фаворитом матча с Украиной.
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