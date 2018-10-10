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Матч Италия - Украина: где смотреть

13:29, 10 октября 2018
Футбол
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УНИАН

Матч начнется в 21.45 по киевскому времени на стадионе "Луиджи Феррарис".

Игру в Украине будет транслировать общенациональный телеканал "Украина". Начало трансляции - в 21.35. Также в прямом эфире матч покажут на специализированном телеканале "Футбол 1". 

Игре будет предшествовать предматчевая студия "Главная команда", которая стартует в 21.00. По окончании матча эксперты студии также подведут итог встрече.

Как сообщал УНИАН, экс-главный тренер сборной Украины Олег Блохин считает, что итальянская сборная не является безусловным фаворитом матча с Украиной. 

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Теги: #матч Италия - Украина