Блохин: в матче Италия - Украина нашей команде будет проще, чем сопернику

По мнению экс-главного тренера сборной Украины и "Динамо", итальянцы не являются безусловными фаворитами матча.

Бывший наставник сборной Украины Олег Блохин поделился ожиданиями от товарищеского матча сборных Италии и Украины, который состоится сегодня в Генуе.

"Сборной Украины будет проще играть в этом матче. Думаю, наша команда будет спокойно играть в свой футбол, ведь ни на команду, ни на её тренерский штаб сейчас ничего в психологическом плане не давит. Нужно использовать спарринг с Италией как один из этапов подготовки к матчу с Чехией, посмотреть, в каком состоянии и игровом тонусе находятся те или иные исполнители, наиграть какие-то тактические моменты.

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И в этой связи мне не совсем понятно, почему Италия должна непременно обыграть Украину. Да, с итальянскими командами у нас всегда матчи складываются непросто. Но, с другой стороны, каждый поединок — это отдельная история", - рассказал Олег Блохин в интервью сайту dynamo.kiev.ua.

По поводу последних выступлений сборной Италии Блохин выразил мнение:

"Я слышал, что тренер итальянцев Манчини сказал, что его команда сыграет с Украиной не основным составом. У меня по этому поводу такой вопрос: а у этой команды сейчас разве есть второй состав? Такое ощущение, что Манчини до сих пор не определился с костяком своей сборной. Да и сама сборная Италии сейчас в странном положении - тренерский штаб словно дёргается из стороны в сторону и никак не может определиться с теми футболистами, на которых будет строиться игра команды. В итоге, сборная не показывает игры. Думаю, в этих условиях Манчини заинтересован в достижении результата даже в товарищеском матче. Поэтому его логика мне не совсем понятна".

Как сообщал УНИАН, матч Италия - Украина состоится сегодня. Начало - в 21.45 по киевскому времени.